Influenciadora viraliza ao revelar que tomou apenas 37 banhos em 2022

Aella publicou um balanço das coisas que fez em 2022 em seu Twitter

Uma influenciadora digital norte-americana viralizou nas redes sociais ao divulgar, no último sábado (31), um "balanço" das coisas que realizou ao longo de 2022. No entanto, o que chamou a atenção no levantamento de Aella, que foi feito por meio do aplicativo Daylo, foi o número de vezes que ela se banhou no último ano, que foi apenas 37.

Ainda conforme o cálculo da influencer, ela se socializou 165 vezes e teve relações sexuais em 63 oportunidades. Ela também fez 33 viagens, se exercitou em 23 momentos e ficou doente por 14 dias.

My 2022 in stats! Image is my mood each day



And some # - how many times I ___ this year:



went outside: 222

pooped: 194

socialized: 165

worked: 137

took adderall: 126

drank alcohol: 118

danced: 64

had sex: 63

cried: 59

wrote: 51

gamed: 44

had a good meal: 42

showered: 37

1/ pic.twitter.com/75DL7huVzC — Aella (@Aella_Girl) December 31, 2022

Uma usuária do Twitter questionou Aella sobre o baixo número de banhos, e a influenciadora respondeu da seguinte forma: "Tento não perturbar muito o microbioma natural da minha pele. Se eu tomar banho com muita frequência, pareço feder mais. Uso regularmente um bidê [objeto sanitário para lavagem das partes inferiores do tronco] e lavo minhas axilas e [partes] genitais".



A influenciadora reforçou sua justificativa em outro comentário dizendo que costuma perguntar às pessoas se ela está fedendo e que os momentos em que está, de fato, cheirando mal, são quando ela está em casa, na internet.

Alguns brasileiros comentaram na publicação de Aella e mostraram que a ação de não tomar banho é "nojenta". Alguns, inclusive, ficaram impressionados que a mulher mais fez sexo do que se banhou, em 2022.

É importante salientar que a maioria da população brasileira tem o costume de tomar banho. Uma pesquisa aponta que, no Brasil, 68% das pessoas tomam ao menos dois banhos por dia.

NÃO LAVA O CABELO

Aella também revelou aos seguidores que pouco lava o cabelo. "Se qualquer pessoa que lava diariamente para de lavar, seu cabelo ficará horrível e oleoso. Mas se você for persistente e cuidadoso, seu corpo se ajusta", aconselhou.

Ela acredita que seu couro cabeludo fique fedido apenas se ela usar. "Então, depois do exercício, eu solto meu cabelo e coço bastante o couro cabeludo para arejar. Quando não faço isso, fico muito fedida", afirma.

