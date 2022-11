Influenciadora é presa após comer sopa de morcegos na Tailândia

Da Redação

A youtuber Phonchanok Srisunaklua

A youtuber tailandesa Phonchanok Srisunaklua causou revolta após comer uma tigela de caldo de tomate e morcegos e acabou presa. Em um vídeo publicado no YouTube, Srisunaklua aparece degustando o preparo, enquanto tece elogios sobre o sabor.

As imagens geraram repulsa em internautas, que ainda lembraram a origem do coronavírus. Isso porque os morcegos são considerados os mais prováveis hospedeiros do vírus que causa a Covid-19.

“Se você vai morrer, morra sozinho. Ninguém vai culpá-la. Mas você será amaldiçoada se iniciar uma pandemia”, afirmou uma pessoa. Logo após a repercussão, o vídeo foi apagado e a famosa pediu desculpas.

A postagem pode acarretar em até 5 anos de prisão a Phonchanok Srisunaklua. Segundo o TMZ, as autoridades tailandesas prenderam a youtuber por posse de carcaças protegidas de animais selvagens.

Além disso, ela também geria violado Lei de Crimes Relacionados a Computadores de 2007, ao publicar o conteúdo.

Com informações: Metrópoles

