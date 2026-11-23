A influenciadora digital Rárika Acler afirmou ter sido assaltada enquanto estava dentro de um carro de aplicativo na Avenida Rebouças, em São Paulo, ter corrido atrás do suspeito e recuperado o aparelho com a ajuda de um ciclista e de policiais que passavam pelo local.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite da última quarta-feira, 18, Rárika disse que o veículo, que tem sinalização de táxi, trafegava pelo corredor de ônibus quando o criminoso se aproximou, quebrou a janela e pegou o celular dela.

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"Quebrou o vidro, levou o meu telefone e eu saí correndo atrás", disse a mulher. Segundo ela, um ciclista que presenciou a cena também perseguiu o suspeito, que foi detido com a ajuda de uma viatura que passava pelo local.

A influenciadora afirmou que, após a prisão do criminoso, os policiais entregaram a ela a bicicleta que ele usava. "E a polícia me deu a bike do bandido, falou: Leva para você. Tipo, ele vai ser preso agora, foi preso em flagrante. E aí eu dei para o motorista, coitado, para ele vender e pagar o vidro dele", disse ela.

Rárika também compartilhou um vídeo do momento em que o suspeito é algemado pelos policiais. Enquanto o homem está deitado no chão, a mulher o chuta e xinga. Nesse momento, é possível ver que um dos policiais pressiona o pé contra a cabeça do suspeito.

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Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a Corregedoria Geral da Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos divulgados e instaurou procedimento correcional para apurar as circunstâncias da atuação dos agentes.

O caso é investigado pelo 37º Distrito Policial (Campo Limpo), que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do roubo, localizar e responsabilizar o autor do crime.

Segundo Rárika, o aparelho estava desbloqueado quando foi levado pelo criminoso. "Muito cuidado, não mexe mais em telefone dentro de carro que não é blindado, esquece", disse.

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Rárika afirmou que estava bem, mas com pedaços de caco de vidro nos braços. "Tô cheia de caco de vidro, os caquinhos são muito pequenos, eu não consigo tirar do meu corpo", disse.

Segundo o Radar da Criminalidade, ferramenta do Estadão que mostra as ruas mais perigosas de São Paulo com base em dados da SSP, foram registrados 40 crimes nas proximidades da Avenida Rebouças em setembro, sendo 32 furtos de celular e seis roubos de celular. O número representa alta de 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.