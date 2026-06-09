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INVESTIGAÇÃO

Influenciadora do agro é assassinada a tiros dentro de casa em MG

Ela era conhecida por compartilhar conteúdos sobre a rotina no campo

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 16:23:12 Editado em 09.06.2026, 16:23:05
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Influenciadora do agro é assassinada a tiros dentro de casa em MG
Autor Foto: Reprpdução

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o assassinato da influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, ocorrido na manhã de domingo (07), na comunidade de Córrego Mata Fria, zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce.

Conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre a rotina no campo, Alzira reunia cerca de 59 mil seguidores e acumulava mais de 1 milhão de curtidas em vídeos publicados no TikTok.

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Influenciadora do agro é assassinada a tiros dentro de casa em MG
AutorFoto: Reprpdução

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 9h para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência da região. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Moradores das proximidades relataram ter ouvido entre três e quatro disparos de arma de fogo. Testemunhas também informaram que os suspeitos teriam chegado ao imóvel em uma motocicleta, possivelmente de cor vermelha.

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As primeiras apurações indicam que Alzira estava na varanda da residência quando foi surpreendida pelos atiradores. Um dos disparos atingiu a parede da casa. Na tentativa de escapar, ela correu para o interior do imóvel em direção aos fundos.

Segundo a investigação preliminar, a influenciadora ainda teria tentado fugir por uma janela de um dos quartos, mas foi alcançada pelos criminosos. Um dos tiros atingiu sua cabeça.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam e que equipes seguem realizando diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.

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Alzira Maria Theodoro Luiz homicidio Influenciadora digital investigação criminal polícia civil Vale do Rio Doce
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