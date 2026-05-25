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Influenciadora diz que relógio de R$ 28 mil sumiu após inspeção em Viracopos; polícia investiga

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 12:06:00 Editado em 25.05.2026, 12:19:40
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A denúncia de uma influenciadora sobre o desaparecimento de um relógio de luxo durante um procedimento de segurança no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, cidade do interior de São Paulo, passou a ser investigada pela Polícia Civil do Estado como furto.

Segundo Amanda Castanha, o acessório, avaliado em R$ 28 mil, sumiu após uma inspeção de bagagens realizada no terminal no último fim de semana. O Estadão buscou a administração do aeroporto que não retornou ao contato. O espaço segue aberto para manifestação.

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O objeto teria desaparecido na manhã de sábado, 23, depois que Amanda desembarcou de um voo vindo dos Estados Unidos e passou pelo setor de inspeção para um novo embarque nacional.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), que solicitou imagens do terminal para análise.

Veja o que diz a influenciadora sobre sumiço de relógio

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Em vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora afirmou que transportava o relógio em uma caixa que estava guardada na bolsa, junto de outras joias. Ela relatou que o detector de metais acionou durante o procedimento e que foi submetida a uma sequência de revistas enquanto a bagagem passava pelo raio-x sem supervisão direta.

Amanda também disse que o marido percebeu o momento em que uma funcionária teria chamado a atenção de outro agente para a bandeja com os pertences do casal. Segundo o relato, o funcionário teria deixado o local por alguns segundos com a bandeja fora do campo de visão deles antes de recolocá-la no equipamento.

"Normalmente o que acontece, eles podem passar a bolsa pelo raio-x e se eles acham algo estranho ali, chamam a dona da bolsa e abre na sua frente. Mas não fizeram isso a nenhum momento. Eles passaram a minha bolsa no raio-x, enquanto estavam me revistando", relatou.

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A influenciadora afirmou que só notou o sumiço do objeto ao chegar em casa. Segundo ela, a caixa onde o relógio estava guardado estava aberta dentro da bolsa e os demais acessórios tinham sido mexidos.

"Eu tentei ver se isso aqui (a caixa) abria com facilidade. Enfim, a gente batendo a bolsa, andando, né? ... Isso não abre com facilidade, abre apenas se eu clicar", disse ela.

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