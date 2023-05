Influenciadora digital morre durante tentativa de assalto no RJ

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Luanne Jardim era influenciadora digital

A influenciadora digital Luanne Jardim, 30 anos, que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto registrada no domingo (21), no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Luanne estava no carro com o marido, quando foi abordada pelos assaltantes, em uma alça de acesso para a Linha Amarela em Pilares. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O tiro atingiu o ombro e o coração de Luanne.

- LEIA MAIS: Jornalistas são agredidos por invasor durante programa ao vivo; veja

continua após publicidade .

Nas redes, Luanne era conhecida por motivar mulheres a perder peso de forma saudável e, assim, recuperar a autoestima. Determinada, Luanne começou a trabalhar cedo. Com 13 anos, distribuía panfletos de um curso. Aos 29, já tinha lucrado mais de R$ 1 milhão com o mercado digital. No último domingo, no auge de sua carreira, ela teve a vida interrompida pela violência.

A morte gerou grande comoção nas redes sociais e nesta segunda-feira (22), o marido de Luanne usou o perfil dela no Instagram para publicar uma homenagem, confira:

Com informações do O Globo.

Siga o TNOnline no Google News