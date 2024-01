Influenciadora de 28 anos é esfaqueada e estrangulada até a morte

Uma influenciadora de 28 anos foi esfaqueada e estrangulada até a morte na cidade de Santa Marta, na Colômbia. Identificada como Lisney Juliana Gómez, a jovem foi encontrada sem vida na nova residência dela, para onde havia se mudado dois dias antes do assassinato. As informações são do site The Sun.

De acordo com investigações, o principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da vítima, que confessou o crime para a polícia. Conforme vizinhos, o homem teria ido visitar a influenciadora um dia antes da morte de Lisney. As testemunhas relataram que escutaram gritos e pancadas vindos do apartamento.

Segundo o site The Sun, o suspeito fugiu do local após assassinar a influenciadora, mas se entregou à polícia e confessou ter esfaqueado e estrangulado a mulher. A jovem era conhecida nas redes sociais como Yaya Gómez.

