Influenciadora caminhoneira sofre acidente e tomba carreta na BR-116 em SC





A influenciadora digital e caminhoneira Gaby Franciscon se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado (30) na BR-116, em Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina. Apesar dos danos ao caminhão, ela afirmou nas redes sociais que não sofreu ferimentos.



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Em vídeos publicados após o acidente, Gaby relatou que seguia viagem em direção a Curitiba quando um automóvel teria invadido a pista em que ela trafegava. Segundo a caminhoneira, ela tentou evitar a colisão freando e jogando o veículo para o acostamento.





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Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais

“O carro veio na minha pista. Freiei, puxei para o acostamento o que deu. No momento da batida estava a 59 por hora”, afirmou.



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De acordo com o relato, o caminhão acabou tombando às margens da rodovia. A influenciadora disse que estava descansada e havia saído para a viagem poucas horas antes. “A pessoa vem e invade literalmente a tua pista. Ele estava inteiro na minha pista. Eu puxei o que deu. O caminhão já foi de lado, mas como eu estava devagar, não foi nada, não me machuquei”, relatou.





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Ainda segundo Gaby, um dos ocupantes do carro envolvido deixou o local após a ocorrência, enquanto outro permaneceu e recebeu atendimento médico. Ela acompanhou o trabalho de remoção da carga e do veículo. A caminhoneira agradeceu as mensagens de apoio e reforçou que passa bem. “Podem ficar tranquilos, estou bem, não aconteceu nada comigo”, disse.

