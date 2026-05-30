Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ACIDENTE

Influenciadora caminhoneira sofre acidente e tomba carreta na BR-116 em SC

Carro teria invadido a pista, forçando a motorista a frear e jogar veículo para o acostamento

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 30.05.2026, 17:59:07 Editado em 30.05.2026, 18:08:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline


A influenciadora digital e caminhoneira Gaby Franciscon se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado (30) na BR-116, em Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina. Apesar dos danos ao caminhão, ela afirmou nas redes sociais que não sofreu ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

Em vídeos publicados após o acidente, Gaby relatou que seguia viagem em direção a Curitiba quando um automóvel teria invadido a pista em que ela trafegava. Segundo a caminhoneira, ela tentou evitar a colisão freando e jogando o veículo para o acostamento.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Influenciadora caminhoneira sofre acidente e tomba carreta na BR-116 em SC
AutorFoto: Redes Sociais

“O carro veio na minha pista. Freiei, puxei para o acostamento o que deu. No momento da batida estava a 59 por hora”, afirmou.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o relato, o caminhão acabou tombando às margens da rodovia. A influenciadora disse que estava descansada e havia saído para a viagem poucas horas antes. “A pessoa vem e invade literalmente a tua pista. Ele estava inteiro na minha pista. Eu puxei o que deu. O caminhão já foi de lado, mas como eu estava devagar, não foi nada, não me machuquei”, relatou.


Influenciadora caminhoneira sofre acidente e tomba carreta na BR-116 em SC
AutorFoto: Redes Sociais

Ainda segundo Gaby, um dos ocupantes do carro envolvido deixou o local após a ocorrência, enquanto outro permaneceu e recebeu atendimento médico. Ela acompanhou o trabalho de remoção da carga e do veículo. A caminhoneira agradeceu as mensagens de apoio e reforçou que passa bem. “Podem ficar tranquilos, estou bem, não aconteceu nada comigo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de caminhão BR-116 caminhâo caminhoneira Gaby Franciscon Influenciadora digital Papanduva Santa Catarina SC segurança nas estradas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV