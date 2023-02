Influenciador tem perda severa da visão por coçar o olho; entenda

Da Redação

O digital influencer Juan Guedes relatou que, após meses enxergando mal, foi diagnosticado ceratocone – uma doença ocular que pode levar à perda total da visão em condições graves. Durante consulta com um oftalmologista, ele descobriu que uma das causas do quadro pode ser o ato de coçar excessivamente os olhos – movimento que ele admitiu fazer bastante, principalmente durante crises de rinite.

Conforme a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), ceratocone é “uma degeneração em que o olho fica com um formato parecido com um cone – o que ocasiona uma visão turva e distorcida”. A doença é rara e ocorre em cerca de uma em cada 2 mil pessoas, principalmente entre jovens na puberdade ou no final da adolescência.

Sintomas da doença

- Agravamento da miopia e astigmatismo irregular; - Visão embaçada, com piora durante o período noturno; - Fotofobia (sensibilidade à luz); - Visão dupla; - Irritação nos olhos.



Mesmo não tendo cura, em casos mais leves, o controle da evolução da doença pode ser feito com óculos ou lentes de contato. Em casos mais graves, uma intervenção cirúrgica pode ser necessária.

As informações são do Metrópoles.

