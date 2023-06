Influenciador que fazia piada com carros é executado a tiros em SP

O influenciador Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, morreu após criminosos dispararem ao menos 12 vezes contra ele.

O fato ocorreu na rua Martins Teotônio, no bairro de São Domingos, em Pirituba, zona norte de São Paulo, na última sexta-feira (2).

Diego era o criador e administrador da página "Carros de Baiano" no Instagram, que até nesta segunda (5) acumula mais de 1 milhão de seguidores, por meio da qual publicava conteúdos de veículos inusitados, além da realização de rifas. As informações são do UOL.

O perfil é conhecido por fazer piada com veículos modificados.

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança mostram que Diego estava saindo da casa de sua namorada a pé. Nesse momento, um veículo prata passou do seu lado e, ainda em movimento, o autor do assassinato - que estava dentro do automóvel - abriu a porta de trás e deu início aos disparos. Oito deles atingiram o corpo do influenciador.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) retornou à redação do UOL Carros com mais detalhes sobre o caso;Em nota, foi dito que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida, mas consciente;O homem foi socorrido e levado à UPA Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. No local foram apreendidos dois celulares;A autoridade policial solicitou exames periciais ao IC e ao IML. O caso foi registrado como homicídio e morte suspeita no 33º DP (Pirituba);

A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial instaurado pelo 33º DP. A autoridade realiza diligências em buscas de imagens, testemunhas, e buscas por demais elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos. São aguardados os resultados dos laudos periciais de local e necroscópico visando à identificação e prisão dos autores", SSP-SP.

