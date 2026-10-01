Influenciador Lito Sousa morre aos 59 anos em SP

O canal "Aviões e Músicas", que era feito pelo influenciador e mecânico de aeronaves Lito Sousa, divulgou nesta quinta-feira, 1º, a morte de Lito. Com um tom poético para falar da despedida, o vídeo falou da vida de Lito como pai, marido e a atuação dele para ensinar sobre aviação e ajudar a superar o medo de voar.

O vídeo é narrado por Mila Seidl, esposa de Lito, que cuidou dele em seus últimos dias, desde que o influenciador foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura, e tem imagens dele com a família, em aeroportos, pistas de pouso e mais.

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"No canal, falamos de tantas chegadas e partidas, de planos de voo que deram errado e precisaram ser reajustados. Mas nunca eu imaginei que um dia precisaríamos falar da sua partida. A vida é uma viagem com bilhete de ida e volta. E a rota desse voo é planejada pelo Grande Comandante. Agora, como não questionar esse plano de voo, o grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão", diz Seidl no vídeo.

"Eu não sei explicar a sua partida, talvez ninguém saiba. Mas olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão. O Brasil inteiro te ama, porque você deixou gente mais segura para seguir viagem. Teria a aviação se inspirado na vida? Passageiro vem do latim passus, aquele que passa. Somos passageiros na vida e também nos aviões", afirma.

"Passamos por lugares, por experiências, por pessoas. Vivemos entre pontos de partida e de chegada. E assim como nos aeroportos, precisamos aprender a lidar com as despedidas. Só que essa é uma despedida diferente. Um voo para outra rota, outro destino, outro plano", relata.

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"E talvez seja aqui que a gente precise aprender mais, mais uma vez, uma coisa que você nos ensinou o teu todo. Que não precisamos ter medo de voar. Você nos ensinou a olhar para cima. Então, vou imaginar que você me diria. Não chores pela minha partida. Olho para o céu como procuras um avião. Ao olhar, eu vou estar lá", conclui o vídeo.

A morte de Lito foi divulgada nesta quinta-feira, 1º. Ele tinha 59 anos de idade. Dos 36 anos em que trabalhou na aviação - em companhias como Varig, Transbrasil e United Airlines -, Lito dedicou 27 à área técnica como mecânico de aeronaves. De 2015 a 2021, ele conciliou a carreira na aviação com o canal nas redes sociais. Em 2021, decidiu se dedicar somente ao audiovisual, ao perceber que seu número de seguidores já superava o total da página da companhia em que trabalhava.

Lito, porém, foi muito além da geração de conteúdo e criou outros negócios, que formam o Lito Group. Ele montou uma formação de mecânica de manutenção de aeronaves e também um curso para pessoas que têm medo de andar de avião.