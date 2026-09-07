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PARQUE TEMÁTICO

Influenciador e piloto Lito Sousa recebe homenagem no Mini Mundo, em Gramado

Lito, criador do canal do YouTube "Aviões e Músicas", foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara, degenerativa e sem cura

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Influenciador e piloto Lito Sousa recebe homenagem no Mini Mundo, em Gramado
Autor Parque temático Mini Mundo fez um post nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador digital Lito Sousa recebeu uma homenagem especial do parque temático Mini Mundo, localizado em Gramado, na Serra Gaúcha. A novidade foi anunciada pelo perfil oficial da atração nas redes sociais, em um gesto de reconhecimento à trajetória do mecânico de aviões de 59 anos, que recentemente foi diagnosticado com uma grave enfermidade neurológica.

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Na publicação, o parque enalteceu o trabalho do especialista na internet de forma afetuosa. "Lito, há tanto tempo você compartilha conhecimento, curiosidades e, principalmente, a sua paixão pela aviação com milhares de pessoas. Agora você também faz parte da história do Mini Mundo", publicou a atração, prestando solidariedade imediata à situação de saúde do piloto. "Neste momento, queremos deixar registrado todo o nosso carinho e admiração. Estamos com você e com a sua família, desejando força e dias mais leves", complementa o texto.

Joselito Geraldo de Sousa, conhecido carinhosamente como Lito, enfrenta a doença de Creutzfeldt-Jakob. Trata-se de uma condição neurológica rara, degenerativa e sem cura, provocada por proteínas anormais chamadas príons. Em agosto deste ano, a esposa do influenciador, Mila Seidl, comunicou o diagnóstico de forma pública, relatando que o marido havia perdido os movimentos do corpo. No dia 1º de setembro, ele deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar início à fase de cuidados paliativos em casa, enquanto sua família continua buscando opções para incluí-lo em estudos médicos experimentais.

Influenciador e piloto Lito Sousa recebe homenagem no Mini Mundo, em Gramado
AutorFoto: Reprodução/Instagram @lito

Lito se tornou uma figura extremamente popular por meio do canal "Aviões e Músicas", no YouTube. Na plataforma, ele traduz temas complexos do setor aéreo, como acidentes, turbulências e protocolos de segurança, para uma linguagem simples e acessível ao grande público. A base de seu conhecimento vem de mais de 36 anos de atuação na área de manutenção e segurança de aeronaves, com passagens por companhias aéreas tradicionais como Varig, Transbrasil e United Airlines. Em 2021, Lito coroou sua paixão pelo setor ao conquistar oficialmente a sua licença de piloto.

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