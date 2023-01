Influenciador de 26 anos morre após acidente em Mossoró (RN)

Da Redação

. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada

O influenciador Ikaro Zerlottini morreu, aos 26 anos, na madrugada deste sábado (28), em Mossoró (RN). A informação foi confirmada a Splash pelo Hospital Regional Tarcísio Maia. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. Com informações, UOL.

O jovem estava internado na unidade de saúde desde o dia 31 de dezembro, quando sofreu um acidente de carro na BR-110, entre as cidades de Mossoró e Areia Branca (RN).

De acordo com a ex-mulher do influenciador, Juliana Priscila, o velório será realizado na Central de Velórios da Sempre, no Centro, a partir das 16h. A informação foi divulgada nas redes sociais da jovem.

Ikaro deixa o filho de Christian, 5, fruto do relacionamento com Juliana.

O influenciador ficou conhecido por vídeos bem-humorados no YouTube. O canal dele na plataforma acumula mais de 300 mil inscritos. No Instagram, ele soma mais de 214 mil seguidores.

