Influenciador da página 'Carros de Baiano' é morto a tiros em São Paulo

O influenciador digital Diego Henrique Barbosa, 37 anos, o administrador do perfil do Instagram "Carros de Baiano", foi morto na manhã da última sexta-feira, 2, no distrito de São Domingos, em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e morte suspeita e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida, mas consciente. As autoridades verificaram que um carro VW Gol prata teria se aproximado do homem e o ocupante do veículo disparou na direção da vítima, fugindo em seguida.

Segundo o comunicado, Diego foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, foram apreendidos dois celulares. A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial instaurado pelo 33º Distrito Policial de São Paulo.

O perfil "Carros de Baiano" alcançou 1.2 milhões de seguidores no Instagram e 59 mil seguidores do Facebook, compartilhando imagens de carros personalizados.