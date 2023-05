Influencers entregam banana e macaco de pelúcia para crianças negras

Duas influenciadoras digitais foram denunciadas ao Ministério Público (MP) por crimes de racismo após entregarem uma banana e um macaco de pelúcia para duas crianças negras. Os vídeos divulgados nos perfis de Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves no Tiktok geraram grande repercussão após a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciar o fato. Assista o vídeo abaixo:

A advogada destacou que o vídeo apresenta o chamado "racismo recreativo" que ocorre quando alguém usa de discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão. Não há informações sobre o local exato dos registros mas mais de 700 denúncias foram registradas no MP do Rio de Janeiro

O MPRJ afirmou que a notícia foi distribuída para 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, que vai analisar o caso e tomar medidas cabíveis.

Ainda nesta quarta-feira (31), a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abrirá um inquérito para apurar a conduta das tiktokers.

No inquérito que será aberto na Decradi, os investigadores vão apurar se Kerollen e Nancy praticaram crime de racismo ou injúria racial e se também infringiram algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os vídeos que circulam nas redes sociais são de Kerollen, que tem um canal no qual publica vídeos junto com a filha, Nancy. As duas vivem no Rio de Janeiro. A dupla tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos no Tiktok.

Assista o vídeo publicado pela advogada Fayda Belo no Instagram:

QUEM SÃO AS INFLUENCERS

Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves se apresentam como “mãe e filha divertindo você”, mas em diversos vídeos afirmam ser meias-irmãs de pais diferentes — em um deles, Nancy conta ter pegado a caçula para criar depois que a mãe das duas avisou que daria Kérollen para adoção. Em outra publicação, Nancy afirma ter sido garota de programa “por necessidade” e “para cuidar de Kérollen”. Com a repercussão negativa dos vídeos divulgados, as duas desativaram suas contas no Instagram, porém, o perfil delas continua ativo no TikTok.

As informações são do G1.

