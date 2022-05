Influencer que perdeu filho e marido em acidente desabafa

Da Redação

Nathalia Evelen, 23 anos, influenciadora digital de Luziânia, em Goiás, desabafou em suas redes sociais sobre dor e saudade. Dois meses após perder filho de 2 anos e o marido em um acidente de carro, Nathalia escreveu: “Hoje fazem dois meses que a minha vida virou ao avesso. Saímos de casa para fazer uma viagem em família, mas os planos de Deus foram outros”, lamentou.

Em vídeo, a influenciadora mostrou imagens do acidente, no Piauí, no qual o carro da família aparece destruído.

O acidente foi registrado em 6 de março, na BR-235. No carro, estavam Nathalia, o marido, o engenheiro Webert Nonato, 26 anos, e os filhos: Alice, 4 anos, Teodoro, de 2, e Henri, de 9 meses.

Alice, Henri e Nathalia sobreviveram, mas perderam o pai e o irmão.

O carro em que eles estavam indo para a casa de parentes foi atingido por um caminhão. O vídeo publicado por Nathalia com fotos e informações do acidente tem mais de 2 milhões de visualizações.

Veja:

Com informações do Metrópoles.