Influencer é presa por envolvimento em assassinato de traficante

Influencer foi presa na quinta-feira (18)

Uma influenciadora digital de 30 anos foi presa na quinta-feira (18) suspeita de ser cúmplice de um assassinato ocorrido em março do ano passado em Goiânia. A prisão de Yeda Freitas foi decretada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia.

Outras três pessoas foram presas durante a Operação Omertà. Além de Yeda, foram presos Mateus Barbosa da Silva, José Camilo Pereira Bento e Antônio Luiz de Souza Filho, que é conhecido como Toinzinho e é namorado da influenciadora digital.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Civil, Douglas Henrique Silva foi morto no dia 14 de março de 2022, na Rua Anchova, Jardim Atlântico. De acordo com as investigações, Douglas era traficante de drogas e, após a morte da mãe de seu filho, decidiu dar uma pausa nas atividades ilícitas para se dedicar à criança. Com isso, vendeu sua parte em uma “empresa” destinada à venda de cocaína para o autor do crime, que era o namorado da influencer, que deveria pagar R$ 6 mil semanalmente.

Segundo a corporação, durante um tempo Toinzinho cumpriu com os pagamentos, que eram repassados de contas bancárias de parentes para a conta da mãe da vítima. No entanto, com o passar do tempo, o devedor começou a atrasar os repasses de dinheiro, o que motivou cobranças por parte de Douglas. Pressionado a pagar, o executor armou emboscada para matar a vítima.

As informações são do G1 e do Metrópoles.

