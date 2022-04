Da Redação

Influencer é internada na UTI com sangramento no cérebro

Uma influenciadora digital precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital após sentir dores de cabeça. A informação foi confirmada em uma nota no Instagram da influencer Sthe Matos na madrugada desta terça-feira (22).

Conforme a publicação, Sthe foi submetida a uma tomografia, que apontou um sangramento no cérebro. A jovem deve ficar 24 horas em observação na UTI. A nota ainda informa que ela foi acometida por uma virose e testou negativo para Covid-19.

No dia 1º de março deste ano, Sthe Matos realizou novo procedimento no nariz, utilizando gordura para fazer enxerto para fortalecer a pele do nariz que ficou muito fina após ter complicações em uma rinoplastia realizada em 2020.



A digital influencer mora em um condomínio de luxo, em Salvador, Bahia, e acumula mais de nove milhões de seguidores no Instagram e mais de três mil inscritos no Youtube.

Com informações do g1.