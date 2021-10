Da Redação

Influencer de 20 anos morre após complicações da Covid-19

A influenciadora Luciana de Farias, de 20 anos, do Rio de Janeiro, morreu após complicações da Covid-19 no último sábado (4). A informação foi confirmada pela família em suas redes sociais, mas não detalharam as circunstâncias da internação dela.

Luciana era estudante de odontologia e tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram. Lá ela compartilhava dicas de estudos relacionados à carreira como dentista.

A instituição em que ela estudava, MFT School, homenageou a aluna. "Fica a nossa homenagem a essa pessoa muito especial, carinhosa e super estudiosa que tivemos uma enorme satisfação em conhecer e conviver! Nossos sinceros sentimentos à toda a família, especialmente aos pais, que tivemos a grata satisfação em conhecer. Muita força a todos! Descanse em paz, Lu".

A jovem também era membro de um grupo de estudos de odontologia, que também lamentou a morte dela. "É com muita tristeza no coração que informamos que a Luciana Lima Alves de Farias, membro fundador do grupo OBEC, faleceu neste sábado (2) devido à complicações do Covid. Agradecemos por todo apoio, dedicação e comprometimento com nosso projeto. Luciana sempre vai ser luz para a Odontologia. Obrigada pelos ensinamentos, pela amizade, por toda educação e respeito. Vamos levar você para sempre em nossos corações. Descanse em paz", escreveu.