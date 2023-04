Influencer com mais de 1 milhão de seguidores é preso com notas falsas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jadson está na Penitenciária Juiz Plácido de Souza

Uma ação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de três pessoas em Bezerros, no Pernambuco, por repasse de notas falsas. Conforme as autoridades, um dos detidos é o influenciador digital Jadson Vasconcelos, de 20 anos, que reúne mais de 250 mil seguidores no Instagram e 1,2 milhão de seguidores em uma conta na plataforma de vídeos YouTube.

continua após publicidade .

Segundo a PF, essa não é a primeira vez que o blogueiro foi preso. Ele já foi detido anteriormente por uso de drogas.

No momento da prisão, de acordo com a força de segurança, o influencer alegou que precisava pagar a pensão alimentícia da filha e ajudar com os gastos de aniversário da menina.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Influenciador entre em escola para testar segurança e acaba preso

De acordo com a PF, o influencer e as outras duas pessoas, uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 21, foram presos por volta das 14h do dia 18 de abril por policiais militares de Bezerros. A corporação recebeu a informação de que a mulher estava tentando adquirir produtos em um estabelecimento comercial, com uma nota de R$ 50.

A proprietária do local desconfiou que a cédula fosse falsa e, então, acionou a PM.

continua após publicidade .

Na busca, a polícia encontrou 95 notas de R$ 50 que totalizaram a quantia de R$ 4.750 em notas falsas como também a importância de R$ 165,00 possivelmente verdadeiros. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

fonte: Divulgação/PF As cédulas foram apreendidas

Os três suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Caruaru. Caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News