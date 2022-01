Da Redação

A caminhoneira e influencer Aline Fuchter, conhecida como ‘Musa das Estradas’, sofreu um grave acidente na BR-174, próximo à cidade de Pontes e Lacerda (440 km de Cuiabá).

Natural de Santa Catarina, Aline tem mais de 1,45 milhão de inscritos no seu canal no YouTube e 51 mil seguidores no Instagram. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi levada para uma unidade de saúde do Município.

Aline estava na companhia de uma amiga e transportava um carregamento de soja. Preliminarmente a PRF afirmou que o pneu da caminhão furou e ela acabou colidindo com o semi-reboque de outra carreta.

O acidente ocorreu na altura do Km 242 e Aline foi a que sofreu mais ferimentos e por isso precisou ser levada ao hospital. A Polícia disse que ela irá passar por uma cirurgia, mas, aparentemente, não corre risco de morte.

A amiga que acompanhava Aline fez uma breve live em seu Instagram e tranquilizou os seguidores afirmando que as duas estão bem. No vídeo é possível ver que a vítima sofreu algumas escoriações no rosto.

Nas redes sociais, seguidores de Aline pediram orações para a melhora da caminhoneira e compartilharam mensagens de força em homenagem à influencer.

O motorista da outra carreta saiu do acidente sem ferimentos e também não precisou de atendimento médico. Seu veículo parou às margens da rodovia.

A PRF segue na rodovia, que permanece parcialmente bloqueada. Os policiais trabalham para rebocar uma das carretas e ainda precisam limpar a carga de soja que se espalhou pela estrada.

Veja vídeo:

Influencer caminhoneira sofre acidente no MT; veja - Vídeo por: Reprodução

Com informações do portal midianews.