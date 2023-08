Influencer cai de penhasco de 20 metros e para direto em lava quente

Siga o TNOnline no Google News

Um influencer digital bastante conhecido na plataforma de vídeos TikTok sofreu um acidente grave na tarde da última quarta-feira, 16 de agosto, quando realizava uma caminhada com amigos em um penhasco de cerca de 20 metros no Havaí, Estados Unidos.

Segundo as informações da página GoFundMe, criada pela irmã do tiktoker, Peyton Coffee, Caleb Coffee caiu do rochedo e parou em um leito formado por lava quente. O norte-americano, de 18 anos, se encontra internado em estado grave.

Apesar da gravidade do episódio, Caleb usou a web para agradecer o apoio dos seguidores e dar notícias sobre seu estado de saúde.



“Acabei de descobrir que meu pescoço e coluna não estão quebrados! Quero agradecer principalmente a Deus. Essa não é a primeira vez que eu quase morro na minha vida. Quando eu era novo, tive grandes convulsões e quase morri. Ontem eu quase morri também. Foram 68 pés de altura (20 metros). Nem posso imaginar. Nem me lembro direito. Eu acordei e pensei que fosse morrer. Eu não morri. Obrigada Deus”, agradeceu ele.

Com informações do Metrópoles.

