Da Redação

Influencer acorda com seio maior do que o outro e se apavora

Após se tornar mãe, a influencer Abbie Herbert revelou uma situação tensa que viveu recentemente. Um dia, ela acordou com um seio maior que o outro e mostrou o susto em um vídeo publicado no TikTok. O problema teria começado, de acordo com a influencer americana, quando sua bebê, Poppy, tinha preferência por um seio específico na hora de ser amamentada.

continua após publicidade .

“Esta é uma das coisas que ninguém te conta quando você dá à luz”, comenta a influencer na gravação publicada. A mamãe de primeira viagem também relata que fez a vontade da filha e dava apenas o seio preferido: “Eu disse: ‘Garota, o lado direito é seu. Você o ama, então ele é seu'”.

No entanto, Abbie não esperava que fosse amanhecer com o seio muito menor do que o outro: “Alguém esqueceu de me avisar o que poderia acontecer caso eu deixasse a minha bebê se alimentar em apenas um dos seios. Este está duro como uma pedra, não é implante, é só meu seio. E esse está ‘desaparecendo’ – isso é normal? Nunca vai voltar? Alguém, ajuda?”.

continua após publicidade .

Com informações do site Metrópoles.

Veja: