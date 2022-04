Da Redação

Infestação: morador é picado centenas de vezes por aranhas

Uma infestação de aranhas em um apartamento fez com que um homem, de 55 anos, sofresse centenas de picadas. O técnico Russell Davies, que vive em Kent, na Inglaterra, concedeu uma entrevista a BBC e falou a respeito do caso.

A vítima morava em situação de rua e, em 2020, começou a viver em um apartamento. Após uma semana morando no local, Davies notou que havia algumas picadas estranhas espalhadas por seu corpo. Daquela época em diante, ele já foi picado mais de cem vezes por "falsas viúvas".

"Estou com dor. Parece que quando eu estremeço, tenho cacos de vidro em todas as partes do meu corpo onde fui mordido", narrou Davies. Há cerca de nove meses, quando descobriu que a infestação de aranhas era a causa das muitas feridas em seu corpo, ele procurou a empresa responsável pelos apartamentos.

Russell denunciou a situação pela qual estava passando, mas a Clarison Housing Association alegou que não é responsável pela dedetização dos apartamentos. De acordo com a companhia, o serviço deve ser feito pelos próprios moradores.

"Estou dormindo em uma barraca há cerca de uma semana e meia. Durante o dia, estou andando à procura das aranhas", contou o técnico. "Minha mente está constantemente no limite porque estou sempre procurando teias e aranhas. Eu não quero viver assim."



Segundo a BBC, a chamada "falsa viúva" é a aranha mais venenosa de toda a Grã-Bretanha. Dona de uma picada parecida com a de uma vespa, ela contém um veneno que pode causar reações adversas em algumas pessoas.

"Comecei a perceber as mordidas, e depois rachaduras no peito e nos braços, que eram quase como lesões. Eu não sabia o que eram na época", lembrou Davies à BBC. "Quando eu encontrei as aranhas em minha propriedade, 15 meses se passaram e eu era o que você chamaria de um banquete para as aranhas enquanto dormia."

"Eu não sei se peguei todas elas. Esta é a parte assustadora para mim. Eu não durmo muito bem no momento, já que isso entrou na minha mente depois que fui mordido enquanto dormia", comentou o técnico.

Segundo o morador, que teve de abandonar seu trabalho como chef devido à condição de sua pele, a Clarion Housing Association chegou a fumegar os corredores e áreas comuns do prédio depois do caso, mas se recusou a dedetizar o apartamento dele.

fonte: Reprodução/ Russell Davies

Com informações do UOL.