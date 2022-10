Infecção por bactéria carnívora se alastra na Flórida após Furacão Ian

Da Redação

Aviso de alerta ao lado de área inundada após passagem do furacão Ian

Um condado da Flórida, nos Estados Unidos, está registrando um aumento nos casos de doenças e mortes causadas por bactérias carnívoras. As ocorrências começaram a aparecer após o local ter sido devastado pelo furacão Ian, no mês passado.

Conforme autoridades do condado de Lee, atingido pela tempestade de categoria quatro no dia 28 de setembro, a saúde já confirmou 29 casos e quatro mortes devido à bactéria comedora de carne. Com exceção de dois, todos os diagnósticos foram registrados após a passagem do furacão.

A bactéria vive em água salobra quente, como a água parada das enchentes. As infecções pela Vibrio vulnificus podem ser causadas depois que a bactéria entra no corpo por meio de feridas abertas.

"O Departamento de Saúde da Flórida no condado de Lee está observando um aumento anormal nos casos de infecções por Vibrio vulnificus como resultado da exposição às enchentes e à água parada após o furacão Ian", informou um porta-voz do departamento de saúde, nesta segunda-feira (17).

O comunicado pede aos moradores que "estejam sempre cientes dos riscos potenciais associados ao expor feridas abertas, cortes ou arranhões na pele à água quente salobra ou salgada". Conforme informações, os vazamentos de esgoto após o furacão são responsáveis por cooperar na aumento dos níveis de bactérias.

O condado de Collier, ao sul do condado de Lee, também registrou três casos confirmados da doença. Em toda a Flórida, um número recorde de 11 mortes foi atribuído à bactéria, assim como um total de 65 casos, segundo dados de saúde do Estado. As autoridades estimam que quase metade esteja relacionada ao furacão Ian.





A bactéria

A Vibrio vulnificus é conhecida como "comedora de carne" porque pode evoluir para fasciíte necrosante, condição que causa a decomposição do tecido. Não é a única bactéria, no entanto, que pode causar fasciíte necrosante.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, cerca de um em cada cinco pacientes com Vibrio vulnificus morre — às vezes, apenas um ou dois dias após adoecer.

A bactéria pode causar sepse se entrar na corrente sanguínea — e, em alguns casos, pode levar a amputações para evitar a disseminação para outras partes do corpo do paciente.





Fonte: Informações do g1.

