Indonésia aprova lei que pune sexo fora do casamento com prisão

O país lida com uma onde de conservadorismo religioso nos últimos anos

O parlamento da Indonésia aprovou uma lei que proíbe o sexo antes do casamento no país. A medida deve entrar em vigor somente daqui a três anos, quando o ato se vai se tornar punível com até um ano de prisão, porém, apenas para cidadãos do país.

Neste ano, a Indonésia enfrenta uma reforma no código penal do país. Entre as atualizações, está a questão do sexo antes do casamento.

O país também lida com uma onde de conservadorismo religioso nos últimos anos. Cerca de 87% da população total é adepta do islamismo, segundo estudo da Pew Research Center.

Autoridades afirmam que turistas não devem ser afetados se “descumprirem a lei”. O país é muito procurado para férias e passeios. O vice-ministro da Justiça da Indonésia prometeu que os estrangeiros não serão processados.

