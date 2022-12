Indignado com a derrota da seleção, torcedor arremessa TV na rua; veja

Da Redação

Indignado com a derrota do Brasil, um torcedor jogou fora a sua televisão

Indignado com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, um torcedor da cidade de Ourém, nordeste do Pará, jogou fora a sua televisão, após a eliminação da seleção canarinha para a Croácia na tarde desta sexta-feira (9). O momento foi registrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

O time brasileiro perdeu para a Croácia nos pênaltis e pela segunda edição seguida cai nas quartas de final. O fantasma não é de hoje: desde o penta, em 2002, já é a quarta derrota da Seleção para um europeu nas quartas de final da Copa.

Nas imagens do vídeo viral, o comerciante Júlio Oliveira, 38 anos, conhecido como "Gira", aparece carregando a televisão, dentro do pequeno depósito onde trabalha. Ele reclama da derrota da seleção. “Eu não torço para o Brasil mais. Toda vez ele perde. Vou pagar minha promessa. E não quero mais TV em casa”, diz o homem.

Júlio segue com a TV nos braços e arremessa o eletrônico no meio da rua. Ao jogar a televisão, ele grita: “Brasil fuleiro”. De acordo com o dicionário Oxford, "fuleiro" é "o que ou aquele que age irresponsavelmente, sem seriedade; que não se mostra confiável; que não tem valor, o que é medíocre, reles".

Em seguida, Júlio aparece ao lado de um amigo, que usa muletas. Ambos se aproximam da televisão e a destroem a golpes de marreta. Os outros colegas, que gravam a cena, acham graça da situação. "Tá bom, Gira, tá bom!".

