Indígenas Guajajara são mortos no Maranhão; madeireiros são suspeitos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Janildo Oliveira Guajajara e Jael Carlos Miranda Guajajara assassinados no sábado (03)

Dois indígenas da etnia Guajajara, grupo conhecido pela atuação contra o desmatamento ilegal, foram mortos na madrugada do último sábado (03), no Maranhão. Investigações da Polícia Civil apontam para uma possível ligação dos crimes com conflitos envolvendo madeireiros.

continua após publicidade .

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) informou que uma das vítimas, Janildo Oliveira Guajajara, foi assassinado com tiros nas costas, no município de Amarante do Maranhão. Conhecido como Antigo Guardião da Floresta, o homem fazia parte de um grupo de indígenas de várias etnias que atua para identificar e vigiar trilhas abertas por madeireiros ilegais e flagrar a ação de criminosos.

A outra morte aconteceu na cidade de Arame, onde Jael Carlos Miranda Guajajara, de 34 anos, morreu após ser atropelado. O corpo da vítima foi encontrado por moradores.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Casal de brasileiros é encontrado morto nos EUA

A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso, e as duas mortes estão sendo inicialmente tratadas como homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Porém, de acordo com informações do Metrópoles, as investigações estão em andamento, e as testemunhas ainda serão ouvidas.

Após a apuração preliminar, o caso será encaminhado para a Polícia Federal, por se tratarem de mortes de guajajaras nas proximidades de uma terra indígena.



continua após publicidade .

Segundo informações do Cimi, os representantes da etnia vivem na Terra Indígena Arariboia do Maranhão e patrulham suas terras para expulsar invasores. Na mira dos criminosos, eles são alvos de ataques constantes na região.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News