Índia pousa espaçonave no lado oculto da lua e realiza feito histórico

Cientistas possuem a expectativa que região do satélite pode ter grande quantidade de água

A Índia fez história nesta quarta-feira (23), ao se tornar o primeiro país a pousar uma espaçonave nos arredores do polo sul da Lua, região conhecida também como o lado oculto do satélite. A sonda foi lançada no dia 14 de julho e alunissou por volta das 9h33 desta quarta.

A missão Chandrayaan-3 é terceira tentativa dos indianos de pousar a nave no local em questão, após a Chandrayaan-2 que foi lançada em 2019, ter espatifado no solo lunar.

Apesar de ser o primeiro país a pausar no lado oculto da lua, a Índia se une agora a outros três pais que já conseguiram fazer com que uma espaçonave atinja o solo lunar. Antes, Rússia (Antiga União Soviética), Estados Unidos e China já haviam conseguido tal feito.

O objetivo dos indianos é explorar a região sul da Lua por conta da expectativa que os cientistas possuem em encontrar água na região. Muitas crateras que estão nesta região do satélite ficam por longos períodos em sombra permanente e por isso existe a suspeita de que haja água congelada nos locais.

O lado oculto da lua é a região lunar que fica oposta ao planeta Terra. Como a lua está travada gravitacionalmente com o planeta, da Terra é possível ver apenas o mesmo lado da Lua todos os dias. O outro lado do satélite fica sempre de costas para a Terra. É nessa região que a sonda indiana pousou nesta quarta-feira.

