Incêndios na Amazônia: imagens mostram avanço da fumaça e impactos do El Niño na floresta

Em Manaus, as aulas da rede municipal estão suspensas e moradores têm sido orientados a usar máscaras por causa das nuvens de fumaça que se espalham por essa região da Amazônia, em uma onda de incêndios agravada pelo fenômeno climático El Niño.

O Ministério do Meio Ambiente diz que o avanço das queimadas é 'mais grave' do que o previsto, com perda de áreas no coração da floresta, e enviou força-tarefa para conter as chamas. A seca associada acende o alerta das autoridades para o risco da morte de animais e impacto às comunidades mais isoladas, que dependem dos rios para receber alimentos e se deslocarem.

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A capital do Amazonas teve leve melhora na qualidade do ar na manhã desta terça-feira, 13, após chuvas atingirem alguns bairros durante a madrugada. Mesmo assim, a capital amazonense continua com o ar mais poluído do País, segundo a plataforma internacional IQAir (saiba mais abaixo).

Segundo a prefeitura, a fumaça que encobre a capital nas últimas semanas é proveniente de queimadas em outras partes do Amazonas, principalmente nas regiões Leste e no entorno de Manaus.

A capital é um dos 36 municípios do Amazonas que tiveram a emergência reconhecida pelo governo federal por causa dos incêndios. Na tentativa de conter as chamas, começou a atuar nesta semana uma força-tarefa com 290 brigadistas em campo auxiliados por 11 aviões e helicópteros

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Segundo o Painel do Fogo, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, nos dez primeiros dias do mês o Amazonas registrou 1.380 focos de incêndio, alta de 271% ante o mesmo período de 2025.

Cidades como Autazes e a região de Itacoatiara são alguns dos focos da operação. Em Parintins, a 369 km de Manaus, um avião cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviado. A aeronave tem capacidade para lançar até 12 mil litros de água em uma única passagem.

Já os aviões Air Tractor, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), são usados para lançar água sobre as áreas atingidas pelo fogo. Em Itacoatiara, também está sendo estruturada uma base de apoio para as operações aéreas.

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Mais grave que o previsto

Os primeiros relatos do impacto da fumaça em Manaus foram registrados em 8 de setembro, quando o acúmulo de fuligem na atmosfera começou a afetar a rotina da população. No dia seguinte, o governo estadual publicou decreto proibindo o uso do fogo em todo o Amazonas.

No entanto, a gravidade do cenário do Estado foi destacada pelos ministros do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que fizeram sobrevoo da área no domingo. A própria decolagem da comitiva atrasou devido à falta de visibilidade e ao rebaixamento do teto operacional provocados pela poluição na capital.

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"Mais grave do que eu imaginava porque identificamos muitos focos de incêndio no meio da floresta preservada. Não se trata apenas daquele fogo que foi colocado na pastagem e adentrou a mata", disse Capobianco. "Vimos focos isolados e de difícil acesso, o que indica ação humana intencional para degradar o bioma e preparar o terreno para futuro desmatamento. É fundamental que as pessoas que estão agindo criminosamente vejam que serão punidas", continuou.

A Polícia Civil do Amazonas informou que investiga a autoria dos incêndios criminosos. Apenas em setembro, a corporação registrou 69 boletins de ocorrência relacionados a crimes ambientais no Estado.

Questionado sobre a permanência das equipes e equipamentos no Amazonas, Capobianco disse que o efetivo continuará no Estado "até apagar os focos de incêndio que estão causando dano à população".

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El Niño

A severidade das queimadas no Amazonas foi agravada pela estiagem que atinge a Região Norte, associada aos efeitos das altas temperaturas e do El Niño, que está mais forte neste ano do que em temporadas anteriores.

Historicamente, o impacto do El Niño na região provoca seca severa e estiagem, já que há redução drástica das chuvas pela diminuição da umidade vinda do Oceano Atlântico para a Amazônia. Estados como Roraima, Acre e Amazonas registram rápida piora no quadro de seca.

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E, justamente o prolongamento da seca, isso reduz a umidade da vegetação, transforma a matéria orgânica do solo em combustível seco, e dificulta a dispersão da poluição atmosférica nas cidades atingidas.

As operações no Amazonas devem prosseguir ao longo da semana.

Ar insalubre

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Em Manaus, após cinco dias com a qualidade do ar comprometida por causa das queimadas, nesta terça-feira, 13, o Índice de Qualidade do Ar (AQI?) da plataforma internacional IQAir marcou 92, classificado como moderado. Apesar disso, a capital do Amazonas continuou com o ar mais poluído do País.

A concentração de partículas finas PM2.5 era de 31 microgramas por metro cúbico (µg/m³). Segundo a IQAir, o nível registrado nesta terça é 6,3 vezes superior ao valor de referência anual para esse poluente estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Comparado com a segunda-feira, 12, o cenário representa melhora em relação aos últimos dias. Por volta das 6h de segunda-feira, o índice chegou a 195, classificado como insalubre, com concentração de PM2.5 de 123 µg/m³.

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Como forma de prevenção, a prefeitura manteve as aulas da rede municipal suspensas nesta terça-feira para reduzir a exposição de estudantes e profissionais da educação à fumaça.

Ao longo da segunda-feira, 12, alertas foram enviados por WhatsApp pelo governo federal aos moradores em áreas afetadas pelas queimadas. O aviso ressalta que a região está sob alerta de incêndios e que a poluição traz sérios riscos respiratórios à população. Entre as recomendações de saúde, estão: uso de máscaras e vedação de ambientes. O alerta também orienta que pessoas com sintomas procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o serviço de emergência do SUS mais próximo.