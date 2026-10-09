Incêndio que destruiu prédio da UFPE afetou cerca de 200 teses e dissertações

Cerca de 200 dissertações e teses de pós-graduação foram prejudicadas pelo incêndio que destruiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE). O Ministério da Educação anunciou uma série de medidas para recuperar a estrutura da unidade de ensino e garantir a continuidade das pesquisas em curso.

Em visita ao local na quinta-feira, 8, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o MEC acompanha a situação e anunciou medidas de apoio à universidade.

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"Nossa grande preocupação é que nós temos aproximadamente 200 dissertações e teses em andamento aqui nos diversos laboratórios, e precisamos evitar que essas pesquisas parem, ou seja, precisamos dar continuidade. E estamos também colocando nossos serviços de Psicologia, nossos serviços de outras áreas, para apoiar os nossos estudantes e também os nossos professores e professoras que estão aqui trabalhando", diz o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

O MEC vai prorrogar as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado dos pesquisadores afetados. A pasta também prevê a construção de um novo prédio para abrigar os laboratórios atingidos.

A nova estrutura terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do edifício atingido. O valor estimado da obra é de R$ 28 milhões. A construção deve começar após a conclusão da perícia e das investigações sobre o incêndio.

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O ministério ainda fará a recomposição dos equipamentos dos laboratórios atingidos, em articulação com outros ministérios que mantinham pesquisas e atividades no espaço. Segundo o MEC, a medida busca contribuir para a retomada das atividades científicas da universidade.

Terceiro incêndio em uma semana

Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite de quarta-feira, 7. Foi o terceiro incêndio registrado nas dependências da instituição em apenas uma semana

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Em nota, a UFPE lamentou "profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas". O reitor da instituição, Alfredo Gomes, esteve no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros.

A universidade afirmou que, em função do tipo de produtos armazenados no prédio, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos na estrutura.