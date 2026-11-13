Incêndio na Mooca: moradores registram coluna de fumaça na região

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Moradores do bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, compartilharam nas redes sociais imagens de um incêndio na Rua Major Basílio, nesta sexta-feira, 13.

Os vídeos publicados mostram uma coluna de fumaça se espalhando pelo local que pode ser vista de diferentes pontos da região.

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Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, a dimensão das chamas ou a existência de feridos.