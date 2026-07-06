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Incêndio intencional em hotel de Chapecó (SC) acaba com prisão de hóspede e 5 feridos

Um dos hóspedes caiu no telhado de um imóvel vizinho ao tentar fugir das chamas; causas do acidente estão sendo investigadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 12:00:53 Editado em 06.07.2026, 12:00:41
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O incêndio que atingiu um hotel na Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó, no Oeste catarinense, na madrugada desta segunda-feira (06), está sendo investigado como criminoso. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil após confessar ter ateado fogo no local de forma intencional, sob a alegação de que acreditava estar sendo perseguido.

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O delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Chapecó já solicitou a prisão preventiva do suspeito, que deve ser analisada pelo Judiciário ainda hoje.

A polícia agora aguarda os laudos da perícia e a liberação médica das vítimas para colher os depoimentos e detalhar a dinâmica do crime.

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O incêndio, que começou por volta de 0h30 em um quarto do segundo pavimento, bloqueou as rotas de fuga com uma fumaça densa e deixou cinco dos 24 hóspedes feridos. Quatro pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumaça e uma quinta se machucou ao saltar em direção à cobertura de um imóvel vizinho para escapar das chamas. Veja mais fotos:

  • Incêndio intencional em hotel de Chapecó (SC) acaba com prisão de hóspede e 5 feridos1 de 4
    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC/Redes Sociais
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC/Redes Sociais
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC/Redes Sociais
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC/Redes Sociais

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Os bombeiros utilizaram equipamentos de proteção respiratória para resgatar os isolados, extinguir o fogo e ventilar o prédio.

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Incêndio intencional em hotel de Chapecó (SC) acaba com prisão de hóspede e 5 feridos
AutorFoto: Reprodução/CBMSC/Redes Sociais


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