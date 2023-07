Incêndio em residência mata quatro cachorros e deixa idosa ferida

Foi utilizado cerca de 3,5 mil litros de água para controlar as chamas

Uma tragédia foi registrada na tarde desse domingo (2) em um bairro de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Um incêndio atingiu uma residência, causou a morte de quatro cachorros e deixou uma idosa de 63 anos ferida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

De acordo com a corporação, o fato foi registrado no bairro Morro das Pedras. Havia sete cães no imóvel e três deles foram salvos.

Os socorristas informaram que a mulher, que é proprietária da casa, sofreu ferimentos leves na mão direita, causados pelos vidros da janela.

Os bombeiros conseguiram controlas as chamas, mas, para isso, foi necessário utilizar cerca de 3,5 mil litros de água de dois caminhões.

Também foi usado um ventilador para ajudar a dissipar a fumaça do incêndio. As Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) foram chamadas por causa do risco de choque elétrico.



Após o combate às chamas, os bombeiros fizeram o rescaldo, dificultado por causa da grande quantidade de material dentro da casa. Não foi informada a possível causa do incêndio.

Com informações do G1.

