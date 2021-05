Incêndio em hospital com pacientes de covid-19 em Aracaju deixa quatro mortos

Continua após publicidade

Um incêndio que atingiu as alas clínica e de covid-19 da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Municipal Zona Norte Nestor Piva, em Aracaju, Sergipe, na manhã desta sexta-feira, 28, deixou quatro mortos e outros feridos. O fogo, que começou por volta das 6h30, já foi controlado.

Em decorrência da necessidade de evacuação e isolamento total da UPA, 35 pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para os hospitais de Urgência (Huse), da Polícia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício.

Demais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que recebiam atendimento porta aberta e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo Samu. A Secretaria da Saúde de Aracaju afirma que está prestando todo o suporte necessário à operação de transferência de pacientes e funcionários. "A gestão municipal está em tratativas buscando nova unidade de atendimento para substituir os leitos do Nestor Piva e garantir assistência em saúde aos aracajuanos", disse, em nota.

De maneira emergencial, a pediatria do Hospital Fernando Franco foi adaptada para atendimento clínico, contudo, os atendimentos pediátricos na unidade foram mantidos.

Segundo a secretaria, o reabastecimento de oxigênio nos leitos municipais está garantido pela empresa que fornece o produto e a pasta está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população aracajuana nos equipamentos da rede municipal de Saúde.

Além do Corpo de Bombeiros e do Samu, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também foi ao local. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

A prefeitura estruturou espaço para atendimento psicológico e de informações para familiares dos pacientes e trabalhadores do hospital. A área onde ocorreu o incêndio permanece isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.