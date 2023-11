Incêndio em distribuidora de combustíveis já dura mais de 24h

Várias equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foram mobilizadas para combater um incêndio em um depósito de combustíveis em Chapecó, município situado no oeste do estado. As chamas começaram nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (13) e seguem nesta terça-feira (14), durando mais de 24 horas.

De acordo com as informações da corporação, o fogo começou em um caminhão carregado com 76 mil litros de gasolina. O incêndio acabou se alastrando para outras áreas da distribuidora de combustíveis. No total, a empresa possui 13 tanques de combustíveis, sendo que quatro deles estão comprometidos pelas chamas. Ao todo são cerca de dois milhões de litros de diesel, gasolina e álcool.

Para evitar que o fogo se propague, os bombeiros trabalham com o resfriamento e a proteção dos outros tanques. No momento três reservatórios com aproximadamente três milhões de litros de combustíveis estão em próximos do foco do incêndio e, portanto, em risco.

“É praticamente impossível o combate a um sinistro desse tamanho […] A leitura de temperatura de combustão é mais de 500 graus e nosso objetivo é manter os tanques na casa dos 30, 35 graus, refrigerados. São milhões de litros de água jogados nessas estruturas a todo o momento”, informou o coordenado da Defesa Civil de Chapecó, Luciano Huning, em uma entrevista ao ND Mais.

Uma coluna de fumaça escura, densa e tóxica segue emanando incêndio, no sentido leste oeste. A Defesa Civil já emitiu um alerta para que a população evite o contato com o material. “Ao perceber esse cheiro da fumaça, coloque uma máscara se proteja, proteja principalmente as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios”, destaca Luciano.

Com informações do ND Mais.

