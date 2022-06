Incêndio em centro de tratamento deixa 11 homens mortos no RS

Da Redação

Algumas das vítimas, de acordo com informações dos bombeiros, foram encontradas em uma área de dormitórios e próximas às janelas

Um incêndio de grandes proporções no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat) em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul, deixou pelo menos 11 homens mortos, na noite desta quinta-feira (23). Dez delas morreram no local e uma no hospital. A direção da instituição não deve se manifestar até a conclusão do trabalho da perícia.

continua após publicidade .

Duas pessoas foram levadas para atendimento médico, uma delas está em estado grave e outra, estável. Outras duas vítimas conseguiram sair do local sem ferimentos. A informação inicial é de que, no Centro, estavam pelo menos 15 pessoas.

Conforme a equipe do Corpo de Bombeiros, o combate ao fogo começou no final da noite, e a corporação segue no local trabalhando na busca por vítimas e feridos. O Centro fica no bairro Vila Rica.

continua após publicidade .

Algumas das vítimas, de acordo com informações dos bombeiros, foram encontradas em uma área de dormitórios e próximas às janelas, o que pode indicar que elas tentavam sair do local.

A parte consumida pelo fogo era de madeira. Ainda segundo os Bombeiros as janelas não tinham grades mas eram pequenas, por onde uma pessoa não conseguia passar. Os mortos ainda não foram identificados e as causas do acidente são apuradas pela polícia.

As informações são do g1.