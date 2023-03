Incêndio em centro de migrantes deixa 39 mortos no México; veja

Da Redação

Até o momento, há relatos de 28 feridos

Um incêndio de grandes proporções em um prédio do Instituto Nacional de Migração do México deixou 39 pessoas mortas, na noite desta segunda-feira (27), na cidade de Juarez, na fronteira com os Estados Unidos. Até o momento, há relatos de 28 feridos.

De acordo com informações da imprensa, a maior parte das vítimas é de origem venezuelana. Apesar da estimativa de mortos e feridos, um número oficial ainda não foi divulgado pelos órgãos do governo.

O Instituto Nacional de Migração faz parte do governo mexicano e é responsável por aplicar a legislação migratória, atendendo estrangeiros que buscam ingressar no país. Conforme jornais locais, o incêndio começou após imigrantes que estavam presos nas instalações descobrirem que seriam deportados e, como forma de revolta atearam fogo em um colchão que tinha dentro da cela.

Equipes dos bombeiros e da Guarda Nacional foram chamados para auxiliar no resgate. Trabalhadores voluntários também estão no local. Veja imagens do incêndio que circulam nas redes sociais:

🇲🇽 39 imigrantes morreram e 29 ficaram feridos após um incêndio atingir um Centro de Detenção de Imigrantes em Ciudad Juarez, no México.



O governo mexicano diz que os imigrantes são da América Central e do Sul e a causa do incêndio não foi divulgada.

Fonte: Informações g1.



