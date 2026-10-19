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Incêndio em caminhão que bloqueou pista expressa da Dutra deixa 1 ferido

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida e chegou a bloquear a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Grande São Paulo. A colisão traseira foi seguida de incêndio na manhã desta segunda-feira, 19.

O incêndio foi controlado às 6h30.

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Às 6h36, duas faixas da pista expressa foram liberadas, mas a faixa da esquerda permaneceu interditada.

Após a liberação foram registrados 9 quilômetros de congestionamento no local.

O acidente ocorreu no km 225,8, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 5h39 para atender à ocorrência.

Equipes de resgate da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro.

O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.

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A vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar.

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RODOVIAS/DUTRA/CAMINHÃO/INCÊNDIO/ATUALIZAÇÃO
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