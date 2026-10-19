Incêndio em caminhão bloqueia pista expressa da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos

Um incêndio em um caminhão interditou a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, Grande São Paulo, nesta segunda-feira, 19. O bloqueio total ocorre entre os quilômetros 217 e 226 no sentido Rio de Janeiro, segundo informações da Motiva, concessionária responsável pelo trecho.

Por volta das 7h30 desta segunda-feira, ainda não havia informações sobre as causas do incêndio ou sobre possíveis vítimas, conforme a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.