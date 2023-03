Incêndio em apartamento deixa duas pessoas feridas neste sábado

Da Redação

Duas pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir um apartamento na manhã deste sábado (25), na Rua do Rocio, no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, dois irmãos moravam no imóvel. Um homem foi levado a um hospital da região após pular do 6° andar para fugir das chamas. A outra vítima foi socorrida por inalar fumaça.

A ação mobilizou treze viaturas do Corpo de Bombeiros que foram acionados por volta das 10 horas. A situação foi controlada por volta das 11h56. A corporação deve apurar a origem do fogo no apartamento. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o quadro de saúde das duas vítimas.

