Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes do Recife deixa quatro mortos

Ao menos quatro pessoas morreram após um incêndio atingir o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, localizado na Rua Jerônimo Heráclio, 479, no bairro do Ipsep, zona sul do Recife (PE), na madrugada desta sexta-feira, 14.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 4h20, quando a corporação foi acionada para atendimento no local. "Foram enviadas 12 viaturas com equipes de resgate, incêndio e salvamento para prestar socorro", disse em nota.

Sete vítimas foram socorridas pelas equipes dos bombeiros e oito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas, porém, morreram no caminho para o hospital. No local, uma mulher e uma criança do sexo masculino foram encontrados sem vida, totalizando quatro óbitos.

O Instituto de Criminalística (IC) se encontra no local para colaborar com as investigações da causa do incêndio.

Fundado em 27 de maio de 1991, o instituto oferece um lar a crianças e adolescentes de ambos os sexos encontradas em situação de risco social de alta complexidade, ou seja, abandono, abuso sexual, negligência e maus tratos.