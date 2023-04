Incêndio em abrigo para crianças causa a morte de quatro pessoas

Da Redação

O caso foi registrado na madrugada

Uma tragédia foi registrada na madrugada desta sexta-feira (14) em um abrigo para crianças localizado em Recife, Pernambuco. De acordo com as informações das autoridades, um incêndio atingiu as instalações do Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, por volta das 4h20, e causou a morte de ao menos 4 pessoas e deixou outras 15 feridas.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, assim que uma equipe chegou ao local, constatou o óbito de uma cuidadora e uma criança.

As outras duas vítimas, que também eram crianças, morreram quando estavam a caminho do hospital. Além das vítimas que não resistiram, outras 15 pessoas tiveram queimaduras ou ferimentos, sendo 14 crianças.

Em uma entrevista à TV Guararapes, um porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que as chamas se iniciaram em uma sala que continha diversos equipamentos eletrônicos, como TV. O fogo se alastrou para a sala e o terraço.

Agentes de criminalística estiveram no instituto, administrado pela prefeitura, para apurar o caso. O local oferecia abrigo a crianças e adolescentes em situação de risco.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a tragédia. De acordo com ele, "o momento é de dor e solidariedade".

A ONG atua há mais de 30 anos no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social. Seguimos mobilizados para prestar todo apoio nesta hora tão difícil. — João Campos (@JoaoCampos) April 14, 2023





