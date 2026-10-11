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Incêndio destrói parcialmente Igreja Matriz de Treze de Maio (SC) após missa

Chamas começaram na manhã deste domingo (11), logo após o fechamento do templo; ninguém ficou ferido e as causas serão investigadas

Escrito por Da Redação
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A Igreja Matriz de Treze de Maio, município localizado no Sul de Santa Catarina, foi parcialmente destruída por um incêndio na manhã deste domingo (11). O fogo começou pouco após o término da missa, quando o local já estava fechado, e não deixou feridos. O acionamento das equipes de emergência ocorreu por volta das 10h20, depois que uma pessoa percebeu a fumaça saindo pela parte dos fundos do templo, na região da sacristia.

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Antes que as chamas tomassem conta do interior e do teto da igreja, moradores da região se mobilizaram e conseguiram entrar no prédio para resgatar imagens sacras, bancos e outros objetos, salvando parte do acervo da paróquia. Perto das 12h, o incêndio já havia sido controlado pelos socorristas, que deram início aos trabalhos de rescaldo. Apesar da ação rápida, os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna informaram que toda a estrutura do edifício sofreu danos.


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Incêndio destrói parcialmente Igreja Matriz de Treze de Maio (SC) após missa
AutorIncêndio destruiu igreja em Santa Catarina - Foto: Bombeiros Voluntários de Jaguaruna/Divulgação

O combate ao fogo exigiu uma grande mobilização conjunta de forças de segurança, reunindo o Corpo de Bombeiros Militar e os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio. A operação contou com o deslocamento de três viaturas dos voluntários, incluindo uma ambulância e dois caminhões, além de três caminhões da corporação militar, sendo um deles equipado com autoescada. Dois caminhões-pipa também prestaram apoio no controle das chamas. As causas do incêndio serão apuradas posteriormente por meio de perícia técnica.

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Bombeiros Igreja Matriz incendio resgate Santa Catarina
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