Incêndio destrói estátua de Nossa Senhora Aparecida de 10 metros; veja







Um incêndio destruiu completamente uma estátua de Nossa Senhora Aparecida de 10 metros de altura na última terça-feira (13), no município de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A principal linha de investigação das autoridades aponta que o fogo tenha sido provocado por um ato de vandalismo. (Veja o vídeo acima)

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente devido ao material do monumento, que era feito de fibra de vidro, resultando na perda total da estrutura. Durante o combate ao fogo, a equipe corporativa constatou danos diretos ao patrimônio público municipal. A Polícia Civil do Estado de Goiás já foi acionada para conduzir as investigações e solicitou a realização de perícia técnica no local, mas as causas oficiais do incêndio ainda não foram divulgadas.





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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Inaugurada há cerca de dois anos pela administração municipal, a imagem era considerada um dos principais cartões-postais e símbolos de Nerópolis, servindo como ponto de referência e recepção para moradores e turistas na entrada da cidade. Em posicionamento oficial, a prefeitura informou que pretende reconstruir o monumento religioso assim que os trabalhos de investigação e perícia forem finalizados pelas forças de segurança.





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