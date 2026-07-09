Incêndio destrói casa e queima R$ 8 mil em espécie guardados por morador

Um incêndio em uma residência de Várzea Grande, em Mato Grosso, destruiu ao menos R$ 8 mil em espécie na última terça-feira (8). O dinheiro, que pertencia ao proprietário do imóvel, foi encontrado sob os escombros pelas equipes de resgate logo após o Corpo de Bombeiros atuar no controle das chamas. A Polícia Militar, que também atendeu à ocorrência, registrou imagens das cédulas e contabilizou 80 notas de R$ 100, além de mais de 70 fragmentos de outras notas do mesmo valor que acabaram consumidas pelo fogo.

-LEIA MAIS: Polícia apura morte de jovem por tiro na cabeça durante suposta roleta-russa no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A origem da quantia foi explicada pela sobrinha da vítima. A jovem relatou que o tio havia recebido o montante após a venda de um veículo e que ele mantinha o hábito de guardar dinheiro em casa. Durante o incidente, a sobrinha e a mãe dela conseguiram sair da residência às pressas e em segurança, mas não souberam informar onde o dono do imóvel estava no momento em que o fogo começou.

Como não foi possível identificar de imediato o que teria provocado o início do fogo, as autoridades preservaram o local para que a área e o material recolhido passem por uma perícia técnica, o que deve auxiliar na apuração dos fatos.