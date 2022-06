Incêndio destrói carros em estacionamento de supermercado

Da Redação

Um incêndio destruiu três carros no estacionamento de um supermercado, em Anápolis, em Goiás. Ninguém se feriu. O incêndio aconteceu na manhã de sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, há a suspeita que o fogo começou durante uma manutenção em um carro que estragou no local.

continua após publicidade .

Conforme os militares, quem acionou a equipe contou que o fogo começou após escutar um barulho em um dos carros. Já testemunhas contaram que pessoas faziam no veículo uma "chupeta", quando se faz uma ligação na bateria do carro, o que iniciou as chamas. A causa será esclarecida pela perícia.

Ainda de acordo com os bombeiros, ao menos 10 outros carros que estavam no local foram protegidos e não foram atingidos pelas chamas. Ao todo, quatro veículos dos bombeiros estiveram no local e 2,5 mil litros de água foram usados para conter o incêndio.

continua após publicidade .

Com informações do g1.