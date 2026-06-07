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MINAS GERAIS

Incêndio de grandes proporções destrói ônibus em garagem de empresa de transporte em Belo Horizonte

Cerca de 20 ônibus foram destruídos pelas chamas

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 21:10:34 Editado em 07.06.2026, 21:10:29
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Incêndio de grandes proporções destrói ônibus em garagem de empresa de transporte em Belo Horizonte
Autor Foto: Lucas Von Dollinger/ Itatiaia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus em Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (7), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O local afetado fica na Avenida Edgar da Mata Machado, no bairro Dom Cabral, na Região Noroeste da capital.

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Segundo os bombeiros, o fogo atingiu a garagem da Viação Anchieta e consumiu diversos veículos. Informações preliminares indicam que cerca de 20 ônibus foram destruídos pelas chamas. Funcionários da empresa conseguiram retirar outros veículos do pátio e evitar prejuízos ainda maiores.

A ocorrência chamou a atenção de moradores de diferentes regiões da cidade. Uma densa coluna de fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância e foi registrada por testemunhas em vários pontos de Belo Horizonte.

Para combater o incêndio, o Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas ao local. De acordo com a corporação, a primeira informação recebida apontava que o fogo teria começado em um terreno baldio próximo à garagem e, posteriormente, se espalhado para o pátio onde os ônibus estavam estacionados.

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As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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Corpo de Bombeiros MG garagem de ônibus incêndio Belo Horizonte investigação de incêndio segurança pública Viação Anchieta
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