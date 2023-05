Incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais, em Barueri

Da Redação

O fato foi registrado na noite dessa terça-feira (2)

Mais de uma dezena de viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência na noite dessa quarta-feira (2), no Centro de Barueri, na Grande São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atingiu alguns prédios comerciais na Avenida Vinte e Seis de Março.

Conforme as informações da corporação, o local atingido pelas chamas é um centro comercial composto por vários estabelecimentos, com um mercado Big e uma agência do Banco Itaú.

Cerca de 15 viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local para combater o fogo. A ocorrência se iniciou por volta das 20h20 e só terminou às 22h, quando as autoridades conseguiram controlar as chamas e realizar o rescaldo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Através de uma nota, a Enel alegou que "somente a loja de departamentos foi atingida, sem danos na rede de energia".

Pessoas que estavam no local registraram o caso e divulgaram as imagens nas redes sociais.



No registro, é possível ver as lojas sendo consumidas pelo fogo. Além disso, uma enorme nuvem de fumaça se espalha pelo local.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

