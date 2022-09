Incêndio de grandes proporções atinge Parque Nacional de Brasília

Da Redação

Desde o final da manhã desta segunda-feira (05), um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional de Brasília e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). A capital completou mais de quatro meses sem registrar chuvas.

Conforme reportagem do Metrópoles, até o momento, cinco viaturas e uma aeronave da corporação combatem às chamas. Enquanto fogo se alastra pela vegetação e uma enorme nuvem de fumaça pode ser vista de vários pontos da capital.

Até a publicação desta matéria, não foi informado um tamanho exato da área atingida pelo fogo.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também atua na ocorrência e mobiliza esforços para o combate ao incêndio. O instituto conta com o auxílio da Brigada Nacional Wellignton Peres e com o apoio do CBMDF.

“No momento, as condições do fogo e do clima na região são severas. Enquanto isso, as equipes da Unidade de Conservação Federal seguem mobilizadas para dar início ao combate até esta noite”, disse o órgão, em nota.

